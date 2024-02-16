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16 Şubat 2024 07:07 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 07:47

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı

Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan açıklama var

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Deprem, Malatya

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydan geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre deprem saat 6.54'te ve 8,1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı - 1. Resim

Bölgedeki diğer şehirlerde de hissedilen depreme ilişkin şu ana dek olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.  

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberinin detayları geliyor... 

Kaynak: TGRT Haber
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