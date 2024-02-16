16 Şubat 2024 07:07 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 07:47
Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan açıklama var
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydan geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre deprem saat 6.54'te ve 8,1 kilometre derinlikte meydana geldi.
Bölgedeki diğer şehirlerde de hissedilen depreme ilişkin şu ana dek olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber