Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı

16 Şubat 2024 07:07 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 07:47

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydan geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre deprem saat 6.54'te ve 8,1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bölgedeki diğer şehirlerde de hissedilen depreme ilişkin şu ana dek olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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