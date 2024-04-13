Malatya'da deprem oldu... Kandilli ilk verileri paylaştı

13 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:05

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Malatya Pütürge'de deprem oldu. Pütürge merkezli depremin büyüklüğü 3.8 oldu. Derinliği ise 7.7 km olarak kaydedildi.

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