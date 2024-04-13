13 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:05
Malatya'da deprem oldu... Kandilli ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Malatya Pütürge'de deprem oldu. Pütürge merkezli depremin büyüklüğü 3.8 oldu. Derinliği ise 7.7 km olarak kaydedildi.
Son dakika haberinin detayları birazdan...
Kaynak: TGRT Haber