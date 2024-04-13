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13 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:05

Malatya'da deprem oldu... Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Malatya&#039;da deprem oldu... Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Malatya Pütürge'de deprem oldu. Pütürge merkezli depremin büyüklüğü 3.8 oldu. Derinliği ise 7.7 km olarak kaydedildi.

Son dakika haberinin detayları birazdan...

Kaynak: TGRT Haber
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