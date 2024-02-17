Son dakika! Kahramanmaraş ve Malatya'da korkutan deprem: AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

17 Şubat 2024 22:01 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 22:50

Deprem bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise eş zamanlı olarak Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu bildirdi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. AFAD, depremin merkez üssünü Darende olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini paylaştı.

UYARMIŞTI!

TGRT Haber'e konuşan Japon yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, son 3 yıldır beklenmeyen tüm depremlerin ardı sıra yaşandığını söylemişti. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aktif olarak devam eden depremlerin bir yıl daha süreceğini dile getiren Moriewaki, önemli açıklamalar yapmıştı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...