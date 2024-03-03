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03 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 03 Mart 2024 18:20

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi: AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.31 kilometre olarak ölçülen deprem paniğe neden oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
Malatya, Deprem

AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.45'te meydana gelen depremin derinliği 7.31 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! - 1. Resim

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Malatya, Doğanşehir’de  4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber
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