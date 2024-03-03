Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!

03 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 03 Mart 2024 18:20

AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.45'te meydana gelen depremin derinliği 7.31 kilometre olarak ölçüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada; "Malatya, Doğanşehir’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.