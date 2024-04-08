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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:59

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

Son dakika haberi: Malatya Doğanşehir'de 3.0 büyüklüğünde derinliği 2.4 KM olan bir deprem meydana geldi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika: Malatya&#039;da korkutan deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin 3.0 büyüklüğünde deriniliğinin 2.4 KM olduğu bildirildi.

Paniğe neden olan depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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