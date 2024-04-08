08 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:59
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem
Son dakika haberi: Malatya Doğanşehir'de 3.0 büyüklüğünde derinliği 2.4 KM olan bir deprem meydana geldi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin 3.0 büyüklüğünde deriniliğinin 2.4 KM olduğu bildirildi.
Paniğe neden olan depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı