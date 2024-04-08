Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

08 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:59

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin 3.0 büyüklüğünde deriniliğinin 2.4 KM olduğu bildirildi.

Paniğe neden olan depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor...