Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

13 Nisan 2024 18:56 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 19:14

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Malatya'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin Malatya'da ve 3.7 şiddetinde olduğunu açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Malatya'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MALATYA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklaması yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MALATYA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi üssü Pötürge ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7.52 kilometre altında ve 3.7 şiddetinde olduğuna dair AFAD tarafından açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...