Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

09 Mart 2024 22:05 - Güncelleme : 09 Mart 2024 22:18

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

MALATYA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi Doğanşehir olan deprem, 11 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin şiddeti 3.5 olarak paylaşıldı.

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