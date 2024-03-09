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09 Mart 2024 22:05 - Güncelleme : 09 Mart 2024 22:18

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 21.53'te bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili ilk veriler paylaşıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Malatya&#039;da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Malatya, Deprem, Afad

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. 

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi - 1. Resim

MALATYA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi Doğanşehir olan deprem, 11 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin şiddeti 3.5 olarak paylaşıldı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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