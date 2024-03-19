Son dakika! Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama

19 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:52

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi merkez üssü Hançerli Akçadağ olan depremin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Saat 18.34'te derinliği 7,3 km büyüklüğü 3.1 olan sarsıntıya ilişkin olumsuz bir durum kaydedilmedi.

Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...