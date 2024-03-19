19 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:52
Son dakika! Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama
Malatya Akçadağ'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi merkez üssü Hançerli Akçadağ olan depremin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Saat 18.34'te derinliği 7,3 km büyüklüğü 3.1 olan sarsıntıya ilişkin olumsuz bir durum kaydedilmedi.
Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...
Kaynak: tgrthaber.com.tr