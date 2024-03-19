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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:52

Son dakika! Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama

Malatya Akçadağ'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Malatya&#039;da deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi merkez üssü Hançerli Akçadağ olan depremin ayrıntılarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Saat 18.34'te derinliği 7,3 km büyüklüğü 3.1 olan sarsıntıya ilişkin olumsuz bir durum kaydedilmedi.

Son dakika! Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde hissedildi - 1. Resim

 

Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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