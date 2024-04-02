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02 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:34

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Malatya&#039;da deprem!

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bir deprem haberi de Malatya'dan geldi.

Kandilli verilerine göre merkez üssü Pötürge olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

Son dakika! Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde hissedildi - 1. Resim

SAHUR VAKTİ 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan sabaha karşı saat 04.14 sıralarında Malatya'da bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 9.49 olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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