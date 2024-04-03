Son dakika! Malatya'da şiddetli deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

03 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:12

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 13 km altında gerçekleşti.

AFAD'ın aktardığı verilerde ise depremin büyüklüğü 4,5 olarak kayda geçildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK!

Şiddetli depremin ardından açıklama yapana Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...