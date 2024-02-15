Marmara Denizi'nde batan yük gemisinin son görüntüler ortaya çıktı: 6 mürettebattan haber yok

15 Şubat 2024 17:07 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 18:00

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edildi. Batan geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 51 metre derinliğindeki denizin tabanında batan gemiye ait olduğu belirlenen gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi.

KAYIP 6 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp mürettebat için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca İstanbul'dan gelen Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'nden gelen mayın arama gemisi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ilk anından itibaren Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

GEMİDEKİ MALZEMELER SAHİLE VURDU

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide kullanılan malzemeler sahile vurdu. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, geminin mürettebatına ait olduğu tahmin edilen can yelekleri ve ayakkabı sahilde bulundu.

Batan gemide kullanıldığı tahmin edilen varil ve urgana da ulaşan arama kurtarma ekipleri, 6 kişiye ulaşmak için ise Bursa’dan Bandırma’ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.

Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.’ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise ‘Batuhan’ yazması dikkatlerden kaçmadı.

GEMİNİN SON GÖRÜNÜTÜLERİ ORTAYA ÇITKI

Marmara Denizi’nin İmralı Adası’nın güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu BATUHAN A. isimli kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı.