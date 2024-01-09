Son dakika! Tatil haberleri peş peşe geliyor: Eğitime kar engeli

09 Ocak 2024 14:14 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Marmara bölgesi için uyarılarda bulunduğu soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların 10 ila 15 derece düştüğü birçok noktada kar yağışı başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle peş peşe yapılan uyarılar tatil haberini de beraberinde getirdi.

Hava sıcaklığı Kırklareli'de eksi 4, Edirne eksi 3 ve Tekirdağ'da ise eksi 1 dereceye düştü. Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bazı yerler beyaza büründü.

İLK TATİL HABERİ GELDİ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji raporlarına göre; yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ,ifadelere yer verildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra...

10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

ÇANAKKALE'DEN DE TATİL HABERİ GELDİ

Çanakkale'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

Bölgeden tatil haberi geldikçe haberimiz güncellenecektir...