Son dakika! Bursa'da korkutan deprem... İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

23 Şubat 2024 15:16 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 16:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem İstanbul ve Yalova şehirlerinden de hissedildi.

MARMARA'DA YENİ FAY KORKUSU

Bilim insanları, Bursa'nın ortasından geçen ve 7.3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip yeni bir fay keşfetti.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gürol Seyitoğlu fayın konumunu ve etkilerini şöyle anlattı:

"Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 3 kolu var. Bir tanesi Marmara Denizi'nin içinden geçiyor. İkincisi İznik Gölü ve Mudanya civarından; üçüncü kolu ise Bursa üzerinden geçiyor. Bursa'dan Susurluk'a oradan da Balıkesir, Akhisar ve İzmir üzerinden Ege Adaları'na kadar uzanıyor.

İşte Kayapa-Yenişehir Fayı da bu güzergâh üzerinde bulunuyor. Bursa Ovası içinde bu fayı tespit ettik. 7.3'e kadar deprem üretme kapasitesi söz konusu. İstanbul'u etkilemesi veya Marmara Denizi içinde beklenen depremin Bursa'yı etkilemesi kaçınılmaz bir gerçektir."