Son dakika! Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor: 2 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek"