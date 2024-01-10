Son dakika! Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor: 2 terörist öldürüldü

10 Ocak 2024 17:10 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:32

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek"