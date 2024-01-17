Son dakika! Mehmetçik sınırda FETÖ'ye geçit vermiyor: 8 şüpheli yakalandı

17 Ocak 2024 15:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:42

FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle başarılı bir şekilde mücadele eden güvenlik güçleri teröristlere ağır darbeler vuruyor. Mehmetçik, sınırda kaçak geçişlere izin vermiyor.

MSB: 5'İ FETÖ MENSUBU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

FETÖ'CÜLERE AF YOK!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 8 yıl 9 ay aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Nazilli çatı yapılanması davasında çıkan karar sonucu aranan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.D. isimli şahıs Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında 32 şüpheli yakalanmıştı.