Son dakika! Türkiye'den ABD'nin PKK ile görüşmesine tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz

07 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 07 Mart 2024 12:25

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terörle mücadele yönelik devam eden operasyonlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. PKK'ya yakınlığıyla bilinen ABD'ye tepki gösterilen açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.



TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizen MSB, son bir haftada 36, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise, 204’ü Irak’ın, 315’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Devam eden operasyonlara ilişkin de detaylarını paylaşan MSB, arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

MSB kaynaklarının hudut güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 kişinin yakalandığını aktarıldı. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubu olduğunu aktaran MSB, "1.571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.609’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31.586 olmuştur" ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALAN HELİKOPTER

Dün İzmir’de acil iniş yapan ve bir kişinin yaralandığı helikopterle kazasıyla ilgili olarak da açıklamada; “Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak” denildi.

CENTCOM’UN, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ELE BAŞI İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine tepki gösteren MSB kaynakları yapılan açıklamada, "ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" ifadelerine yer verildi.