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    • 07 Ocak 2024 12:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 13:18

    Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Mehmetçik, PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Son dakika! Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü
    Pkk

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristler başarılı bir opeasyonla öldürüldü.

    MSB: TERÖRİSTLER SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

    Öte yandan İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, DEAŞ, PKK ile TKİP'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

    Bu kapsamda, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şüphelilerin adresleri belirlendi.
    Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

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