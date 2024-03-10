Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya büyük darbe: 11 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB, açıklamasında operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin mesajını da verdi.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK'ya büyük bir darbe daha indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. MSB'nin açıklamasında; terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin mesajı da verildi.
"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"
Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"