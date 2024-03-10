Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya büyük darbe: 11 terörist öldürüldü

10 Mart 2024 11:26 - Güncelleme : 10 Mart 2024 11:52

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK'ya büyük bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. MSB'nin açıklamasında; terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin mesajı da verildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"