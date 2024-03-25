Jetler inlerinde vurdu! Gara'da PKK'ya büyük darbe: Teröristler öldürüldü

25 Mart 2024 10:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:57

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlardan korkup inlerine saklanan eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü duyuruldu.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"

MSB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek"