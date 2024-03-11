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11 Mart 2024 14:46 - Güncelleme : 11 Mart 2024 15:44

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Saklandıkları noktalar tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK!

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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