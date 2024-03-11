Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: 5 terörist öldürüldü

11 Mart 2024 11:39 - Güncelleme : 11 Mart 2024 12:29

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde hainlere göz açtırmıyor.

ERDOĞAN 'SINIR ÖTESİ OPERASYON' SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" açıklamasının ardından sınır ötesi operasyon gündeme geldi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de sınır ötesi operasyonun gündeme geldiği bölgeye hava harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesi ile Hakurk'a gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.