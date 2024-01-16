Son dakika! Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: En az 9 ölü, onlarca yaralı

16 Ocak 2024 05:29 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 08:16

Güne feci bir kaza haberiyle başladık... Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Marmaris istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

YARALILAR İLÇELERDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

MERSİN VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valisi Ali Hamza, Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller mevkiinde gece saat 01.15 sıralarında meydana gelen otobüs kazasının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan bilgi alan Vali Pehlivan, daha sonra otobüsün yedek şoförü ve muavini ile de görüştü.

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, "Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN UYARI

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.