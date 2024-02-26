Son dakika: Minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

26 Şubat 2024 21:28 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 21:54

Alınan bilgilere göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Son duruma ilişkin AFAD'dan şu açıklama yapıldı:

"Van Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."