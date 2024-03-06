Son dakika! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

06 Mart 2024 09:46 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:16

Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi operasyonlarıyla üst düzey kadrosunda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesine düzenlediği operasyonla örgütün sözde sorumlusu Şevger Azad/Aras kod adlı Hüsnü Kümek’i etkisiz hale getirdi.

PKK'NIN LİDER KADROSUNA ÇOK YAKINDI

MİT, bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan terörist Hüsnü Kümek'in peşine düştü. Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de örtülü faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Kümek, PKK'nın istihbarat gruplarından NLP bünyesinde özel görevler yürüttü. Süleymaniye ve Kelar'da örgüte yardımcı çevrelere eğitim faaliyetleri düzenledi. Teröristin burada edindiği istihbarat bilgilerini örgüt yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye'ye karşı örgütlemeye çalıştığı öğrenildi.

MİT'in Süleymaniye'deki saha ajanları Hüsnü Kümek'in saklandığı yeri belirledi. Toplanan bilgiler ışığında teröristin etkisiz hale getirilmesi için titizlikle çalışma başlatıldı. Operasyon için uygun vakit bekleyen MİT, nokta operasyonla KCK-MLP üyesi Kümek'i etkisiz hale getirdi.

CEMİL BAYIK'IN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDENDİ

1999 yılında örgüt kadrosuna katılan Şevger Azad/Aras kod Hüsnü Kümek, 2002-2003 yılları arasında Duran Kalkan'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yaptı. Sözde Özel Kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında da çalışan Kümek, 2012'de NLP'de görevlendirildi.

Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hüsnü Kömek, Cemil Bayık'ın en güvendiği ve sevdiği örgüt elemanlarından biri olarak biliniyordu. Kömek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arama kaydı bulunuyordu.