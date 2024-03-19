MİT’ten Irak’ta PKK’ya ağır darbe! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi...
Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda BİLEN’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN’i Irak/Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.
SÖZDE SORUMLU
Rojda BİLEN, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu.
MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla BİLEN’in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
BİLEN’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda BİLEN, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT VE TEŞVİK EDİYORDU
Rojda BİLEN, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. BİLEN’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.
BİŞENG BRÜSK KOD ROJDA BİLEN KİMDİR?
Rojda BİLEN, 1988’de İsviçre’nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı.
BİLEN, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda BİLEN hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranırlık kaydı bulunuyordu. Rojda BİLEN, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.