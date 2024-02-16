Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

16 Şubat 2024 09:24 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:22

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. PKK/PAJK'ın sözde koordinasyon üyesi Sorhin Rojhilat kod adlı Fatma Sakana, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Terörist Fatma Sakana, 2 Eylül 2012’de Şırnak/Beytüşşebap’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin faillerindendi. PKK’nın Beytüşşebap’ta gerçekleştirdiği eylemde 10 askerin şehit olduğu, çok sayıda askeri personelin de yaralandığı hain saldırının sorumlularındandı.

MİT’in saha ajanlarının istihbaratı doğrultusunda Fatma Sakana’nın Beytüşşebap’taki güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemde yer aldığı öğrenildi. Sakana, MİT’in öncelikli hedef listesine alındı.

DURAN KALKAN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Terörist Sakana, Irak’ta bulunduğu dönemde, kadın örgüt mensuplarına ilgisiyle bilinen PKK Sekretarya Sorumlusu Abbas kod Duran Kalkan ile birlikte faaliyet yürüttü.

Sakana’nın örgüt içerisindeki yükselişlerinin Duran Kalkan ile yakınlığı sayesinde olduğu öğrenildi.

ÖRGÜT KADROSUNA İRAN'DAN KATILDI

Fatma Sakana, terör örgütü PKK'ya 2006 yılında İran’dan katıldı. 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü. Bu dönemde güvenlik güçlerine karşı eylemlerde yer aldı. 2014’te Suriye’ye geçen Sakana, uzun süre PKK/YPG Ayn El Arab sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Daha sonra Irak'a geçen PKK'lı Sakana, Süleymaniye ve Hakurk'ta aktif olarak görev yaptı. 2018’de Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı’nda sözde sorumlusu oldu. 2021’de tekrar Suriye’ye geçti. PKK/YPG-YPJ bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Sakana ayrıca PAJK Koordinasyonu üyesiydi.