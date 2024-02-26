Son dakika! Sızma girişimine MİT engeli: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi: MİT'in sağladığı istihbarat sonucunda; Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı kadın terörist kıskıvrak yakalandı.
Eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hain planlar içerisindeki PKK'lı teröristler tek tek tespit edilip operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
PKK/YPG'li Cudi kod Hüda El Tuma isimli teröristin MİT’in sağladığı istihbarat ile Türkiye'ye sızmadan önce Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Yakalanan Cudi kod Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.
CUDİ KOD HÜDA EL TUMA KİMDİR?
PKK/KCK-PYD/YPG’ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitimler aldı. Haseke’de YPJ taburlarında faaliyet gösterdi. Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn’da TSK ve SMO’ya karşı cephede yer aldı.