MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde üst düzey bir darbe daha vurdu.
YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmet, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
HAİN EYLEMLERE BİZZAT KATILDI
Türk güvenlik güçlerine yönelik hain eylemlerin planlayıcısı olan Emine Seyid Ahmed'in eylemlere bizzat katıldığı da tespit edildi. Bir süredir MİT'in hedef listesinde yer alan terörist Ahmed'le ilgili gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, operasyon için düğmeye bastı. Ahmed, nokta operasyonla etkisizleştirildi.
FÜZE SALDIRILARININ TALİMATINI VERDİ
Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.
Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.