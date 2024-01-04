Son dakika! MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Güvenlik güçlerimize eylem düzenleyen terörist Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü

04 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:28

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde PKK'lı teröristleri bir bir avlamaya devam ediyor. MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de düzenlediği başarılı bir operasyonla öldürdü.