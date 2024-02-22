MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Murat Ateş öldürüldü

22 Şubat 2024 10:00 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:50

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) peş peşe düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe indiriyor.

En son MİT'in Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla, eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından biri etkisiz hale getirildi.

MİT'in yürüttüğü hassas saha çalışmaları neticesinde; PKK'nın sözde sorumlularından Murat Ateş öldürüldü.

RENAS AMED KOD ADLI MURAT ATEŞ KİMDİR?

Murat ATEŞ, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa’dan katılım sağladı. 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldı.

2016 yılında Suriye’ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017’de Suriye Kamışlı’da PKK/YPG Lojistik ve Maliye sözde Sorumluluğu görevine getirildi.

2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı Lojistik sözde Sorumlusu oldu. 2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler Maliye sözde Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat ATEŞ, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.