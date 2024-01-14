Son dakika! MİT'ten Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon: 23 tesis ve mühimmat deposu imha edildi

14 Ocak 2024 19:18 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 19:42

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Güvenlik güçleri başarı operasyonlarına devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon düzenledi.

23 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonlar, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edecek.

Öte yandan Mardin’in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırılarının ardından hava harekatı devam ediyor. Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinden de görüldü.