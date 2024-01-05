Son dakika! MİT'in dev operasyonuyla yakalanmışlardı: Mossad casusları tutuklandı

05 Ocak 2024 18:03 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma amacıyla kurulan casus ağına karşı geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

46 şüphelinin yer aldığı ajan ağından 34'ü, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonlarda yakalanmıştı.

TUTUKLANDILAR

Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen şüphelilerden 26'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLER VE SİYASİ KİMLİKTEKİLER HEDEFTE

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi adına Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetlerine karışan bir ajan ağını ortaya çıkardı. MİT, Mossad'ın Türkiye'de bulunan Filistinlilere ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini tespit etmişti.