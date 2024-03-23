Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Bahar Kalkanı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu 

23 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:21

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Basın Mensupları,

Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Abdulkadir AKINCI, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.