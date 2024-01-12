Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu 

12 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 22:45

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak tarihinde çıkan çatışmalarda 5 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Çatışmada 8 askerimiz yaralanırken 3 askerimizin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralı askerlerin tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevkleri gerçekleşti.

12 HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik mesjaına, "Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." notunu düştü.

ÖZGÜR ÖZEL: YÜREĞİMİZ YANMAYA DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X plartformundan yaptığı paylaşımda, "Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."