Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

11 Ocak 2024 19:30 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:19

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı sırasında rahatsızlanan Astsubay Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Canbulat'ın Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi ilçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy verdi. Anne ve baba gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.