Son dakika! MSB açıkladı: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın kanı yerde kalmadı

18 Şubat 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 11:19

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

ŞEHADET HABERİNİ MSB DUYURMUŞTU

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Salih Ay şehit olmuştu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verilmişti.