Son dakika! PKK inlerine gece boyunca böyle bomba yağdı

16 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:44

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında imha edilen terör inlerinin vurulma anlarına ilişkin video paylaştı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntülerde, terör inlerinin nasıl vurulduğu yer alıyor.

TSK, bu harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanarak çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındı.