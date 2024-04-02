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Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:44

Son dakika! Muğla şiddetli sallandı

Son dakika haberi! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Muğla şiddetli sallandı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Muğla Datça merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1775156342530994445

 

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor... 

Kaynak: TGRT Haber
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