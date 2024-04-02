02 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:44
Son dakika! Muğla şiddetli sallandı
Son dakika haberi! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Muğla Datça merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1775156342530994445
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: TGRT Haber