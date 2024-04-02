Son dakika! Muğla şiddetli sallandı

02 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:44

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Muğla Datça merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1775156342530994445

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