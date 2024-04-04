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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:46

Son dakika! Muğla'da bir deprem daha

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
Son dakika! Muğla&#039;da bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da saat 13:22'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.2 kilometre olarak kaydedildi. 

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Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün saat 16.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedilmişti. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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