Son dakika! Muğla'da bir deprem daha

04 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:46

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da saat 13:22'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.2 kilometre olarak kaydedildi.

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREMLER

Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün saat 16.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedilmişti.