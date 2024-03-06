Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Vatandaşın telefonlarına gelen "Muğla'da deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Detayları Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. İşte Muğla'daki son dakika deprem detayları...
Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Şiddeti 3.7 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 1.8 km olarak geçti. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!
Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.
MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Merkezi Köyceğiz, Otmanlar olan deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.7 şiddetiyle kaydedildi. Yere yakın meydana gelen deprem merkez üstünde bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.