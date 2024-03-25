Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor

25 Mart 2024 05:19 - Güncelleme : 25 Mart 2024 05:36

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşmeye başlado. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 4,0 şiddetinde deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi üssü Muğla Köyceğiz olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7.09 kilometre altında ve 4.0 şiddetinde olduğuna dair AFAD'tan açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin 3,9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...