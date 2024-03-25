Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor
Vatandaşın telefonlarına gelen "Muğla'da deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Detayların AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Muğla'daki son dakika deprem detayları...
Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşmeye başlado. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!
Vatandaşlar tarafından hissedilen 4,0 şiddetinde deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.
MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Merkezi üssü Muğla Köyceğiz olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7.09 kilometre altında ve 4.0 şiddetinde olduğuna dair AFAD'tan açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin 3,9 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...