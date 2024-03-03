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03 Mart 2024 23:58 - Güncelleme : 04 Mart 2024 00:20

Son dakika: Nevşehir'de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Nevşehir'de feci bir kaza meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre en az 3 kişi öldü 6 kişi de yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika: Nevşehir&#039;de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı
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Nevşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Son dakika: Nevşehir'de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı - 1. Resim

Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı.

Son dakika: Nevşehir'de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı - 2. Resim

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika: Nevşehir'de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı - 1. Resim

İLK BELİRLEMELERE GÖRE EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika: Nevşehir'de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı - 4. Resim

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolu Kayseri istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Nevşehir'de feci kaza: En az 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı - 5. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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