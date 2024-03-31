Son dakika olarak duyurdular! Yerel seçimler dünya basınına nasıl yansıdı?
Türkiye bugün sandık başına gitti. Türkiye’deki seçimler dünya basınında da yer buldu. Dünyanın gözü Türkiye’deki seçimlere çevrilirken uluslararası ajanslar sandıkların kapanmasına ilişkin gelişmeyi ‘son dakika’ olarak duyurdu.
Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Yurdun dört bir tarafından renkli görüntüler gelirken, acı haberler de geldi. Dünya basınında büyük yankı bulan yerel seçimler hem haber ajansları hem de önemli medya kuruluşları yerel seçimleri haber bültenlerinde yer verdi.
REUTERS ‘SON DAKİKA’ NOTUYLA PAYLAŞTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in, 2024 Türkiye yerel seçimlerinde sandıkların kapandığını açıklamasının ardından İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye'de yerel seçimlerde oy verme işlemi son erdi" ifadesiyle son dakika geçti.
AFP DE SANDIKLARIN SORUNSUZ KAPANDIĞINI DUYURDU
Fransız haber ajansı AFP ise, "Türkiye'de yerel seçimlerde sandıklar kapandı" başlığını kullanarak oy verme işleminin sona erdiğini duyurdu.
AFP, gazetecilere açıklama yapan YSK Başkanı Yener'in "Oy verme işlemi birkaç olay dışında sorunsuz bir şekilde tamamlandı" sözlerini aktardı.
AP İSTANBUL’U ÖNE ÇIKARDI
ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), yerel seçimlerde oy verme işleminin sona erdiğini "Türkiye'de seçmenler, İstanbul ve diğer önemli kentleri kimin yöneteceğine karar vermek için yerel seçimlerde oy kullandı" ifadesiyle duyurdu.
AP, yerel seçimlere ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesinin ölçüsü" değerlendirmesinde bulundu. AP ayrıca, "5 yıl önceki seçimlerde İstanbul'u muhalefete kaybeden Erdoğan, gözünü siyasi kariyerine 1994'te belediye başkanı olarak başladığı kenti geri almaya dikmiş durumda" dedi.