Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama geldi
Vatandaşın telefonlarına gelen "Osmaniye'de deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Detayların AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. İşte Osmaniye'deki son dakika deprem detayları...
Osmaniye'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Osmaniye'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 30 saniye önce 'Osmaniye'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.
OSMANİYE SON DAKİKA DEPREM!
Vatandaşlar tarafından hissedilen 3,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD açıklaması yapıldı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.
OSMANİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Merkezi henüz kesinleşmeyen deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 6.55 km kilometre altında ve 3,6 şiddetinde olduğuna dair AFAD resmi açıklama yaptı.
Osmaniye'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...