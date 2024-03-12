Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama geldi

12 Mart 2024 19:33 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:21

Osmaniye'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Osmaniye'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 30 saniye önce 'Osmaniye'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

OSMANİYE SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD açıklaması yapıldı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

OSMANİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi henüz kesinleşmeyen deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 6.55 km kilometre altında ve 3,6 şiddetinde olduğuna dair AFAD resmi açıklama yaptı.

Osmaniye'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...