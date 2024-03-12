Tgrt Haber
İftara kalan süre
Haberler>Gündem>Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama geldi
12 Mart 2024 19:33 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:21

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama geldi

Vatandaşın telefonlarına gelen "Osmaniye'de deprem" bildirimleri paniğe sebep oldu. Son dakika deprem olarak Google tarafından gönderilen uyarı sonrası, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Detayların AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. İşte Osmaniye'deki son dakika deprem detayları...

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Osmaniye&#039;de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD&#039;dan açıklama geldi

Osmaniye'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Osmaniye'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 30 saniye önce 'Osmaniye'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

OSMANİYE SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD açıklaması yapıldı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

OSMANİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi henüz kesinleşmeyen deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 6.55 km kilometre altında ve 3,6 şiddetinde olduğuna dair AFAD resmi açıklama yaptı. 

Osmaniye'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak... 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...