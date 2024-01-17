Son dakika! Osmaniye'de korkutan deprem (Son depremler)

17 Ocak 2024 09:58 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:15

Deprem bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak, Gökçayir, Çitli, Yeniceharuniye ve Kurtbeyoğlu yerleşim yerleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...