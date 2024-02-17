Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber: 1 askerimiz şehit oldu

17 Şubat 2024 19:57 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 21:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PKK mensuplarının üs bölgesine sızma girişimi esnasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. 6 terörist öldürüldü.

1 ASKER ŞEHİT OLDU 1 ASKER YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB’den yapılan açıklamaya göre bölgede çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

ERZİNCAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Erzincan’da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, Kuzey Irak’ta şehit düştü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün, yüreğimizi derinden sarsan bir kayıp ile karşı karşıyayız. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024’te Kuzey Irak’ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı âli, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası, kalplerimizde ve tarih sayfalarımızda daima yaşayacaktır" dedi.

Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın aslen Bayburtlu olduğu Erzincan’da ikamet ettiği öğrenildi

ŞEHİDİN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü. Şehidin haberi akşam saatlerinde Erzincan’daki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın iki kız kardeşi ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın Terzibaba Camisi'nde ikindi namazının ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek.