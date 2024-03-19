Son dakika! Pençe-Kilit'ten acı haber: Şehit ve yaralılar var

19 Mart 2024 15:12 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Pençe-Kilit'ye eli kanlı terör örgütü PKK mensuplarının saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamanın devamında hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlere anında karşılık verildiği, bunun sonucunda da 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

"BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"