Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Son dakika! Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak
04 Nisan 2024 20:39 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:49

Son dakika! Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak

Son dakika... Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bayram müjdesini duyurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

Bayram tatili boyunca yollarda her türlü tedbir için hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyorSon dakika! Birçok ülkede diplomatlar tahliye ediliyor! İsrail 'maksimum seviyede alarm' verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...