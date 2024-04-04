Son dakika! Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak

04 Nisan 2024 20:39 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

Bayram tatili boyunca yollarda her türlü tedbir için hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

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