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29 Şubat 2024 17:48 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 18:29

Son dakika: Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla vuran şahıs tutuklandı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika: Sakarya&#039;da Atatürk heykeline balyozla vuran şahıs tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U'yu gözaltına almıştı.

Son dakika: Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla vuran şahıs tutuklandı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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