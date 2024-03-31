31 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:00
Son dakika! Seçim günü korkutan deprem... AFAD ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi: AFAD'dan alınan son bilgilere göre, Antalya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
SEÇİM GÜNÜ TÜRKİYE BEŞİK GİBİ
Öte yandan, sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 12.33 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, depremin derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber